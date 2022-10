Basilica di San Pietro | la bestia immonda che minaccia i fedeli | un caso inquietante a Perugia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ladi Sanè una delle chiese più belle e più ricche di tutta l'Umbria. Tra i suoi tesori c'è il “ Trionfo dell'ordine dei Benedettini ” di ben 92 metri quadri quadrati. Lo ha dipinto nel 1592 Antonio Vassilacchi detto l' Aliensee raffigura venerabili, pontefici, cardinali, vescovi, abati ed esponenti di altri ordini monastici legati al santo di Norcia. Osservandolo da lontano però c'è qualcosa che non va. San Benedetto, al centro del dipinto diventa un naso. Le bianche vestino degli abiti che appaiono come formidabili zanne. Sane San Paolo, ai lati estremi del quadro, sono le orecchie aguzze del mostro. E in alto le figure dei sacerdoti, si trasformano nelle corna di un diavolo. Perché dentro un tempio cattolico viene raffigurata questa ...