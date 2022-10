Bambina di due anni cade dal terzo piano ma si salva

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - Unadi dueè precipitata daldell'abitazione dove vive con i suoi genitori. La piccola è in ospedale e, da quanto si apprende, non è in pericolo di vita. È accaduto questa mattina in corso San Vincenzo Ferreri a Fisciano, nel Salernitano. La bimba è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli. Sul posto, i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Fisciano . Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10, in Corso San Vincenzo a Fisciano . Per cause ancora in corso di accertamento unadianni è caduta da un balcone, al terzo piano di un palazzo. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Salerno dai sanitari del 118, la piccola - a seguito degli accertamenti effettuati - è ...