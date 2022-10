Ballottaggio Brasile | scrutinio al 40% | Bolsonaro al 50 | 64% | Lula in rimonta al 49 | 36%

Urne chiuse in, inizia lo spoglio per ilche vede il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) in corsa contro il presidente di destra, Jair Bolsonaro, per la poltrona di ......25:51 Scrutinio al 40%: Bolsonaro a 50,64%, Lula (in rimonta) a 49,36% Il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) mantiene la guida dei risultati delper le presidenziali in...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) mantiene la guida dei risultati del ballottaggio per le presidenziali in Brasile anche se si assottiglia sempre di più la forbice con il suo sfidante.