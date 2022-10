“Ballando con le stelle” | space buns e abito vinilico | il look di Paola Barale della 4ª serata

Leggi su dilei

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nonostante il pubblico non l’abbia premiata per la sua performance con il ballerino Roly Maden (una caliente samba sulle note di All night long),si conferma regina di stile dicon le. Anche nella quarta puntata del programma, l’attrice e showgirl ha infatti sfoggiato unestremamente particolare e di tendenza per il quale ha ottenuto anche i complimenti dei membri più severigiuria. La stessaha ringraziato in diretta il reparto sartoriatrasmissione e anche Milly Carlucci, svelando che è la stessa conduttrice e padrona di casa a supervisionare in ogni dettaglio le performance dei concorrenti. Daglialle calze colorate: i dettagli da copiare del ...