Ballando con le stelle | Iva Zanicchi senza peli sulla lingua Le sue parole

... che ho incrociato per lavoro ma non sono riuscita mai a conoscere, e poi - confessa sorridendo - anche partecipare ale stelle'. {} #_intcss0{display: none;} #U103176337399sYG { font - ...Quarta sfida in ascolti ieri sera, sabato 29 ottobre, tra Tu si que vales ele stelle : chi ha avuto la meglio Da un articolo sui dati auditel della prima serata ma anche del daytime, pubblicato da TvBlog, sempre informatissimo sui risultati di tutte le ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tu Sì Que Vales continua ad uscire vincitore dalla gara dello share contro Ballando con le Stelle. Scopriamo i dati Auditel.