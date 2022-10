Ballando con le Stelle 2022 | quarta puntata – Di Giorgio sugli scudi | Costamagna vorrebbe ritirarsi Niente eliminazione | ma la Barale finisce ultima con Mughini

(Di domenica 30 ottobre 2022) Alex Die Moreno Porcu -con leLadicon leparte dai ringraziamenti di Milly Carlucci a Renzo Arbore: “Grazie a colui che m’ha scoperta”. E, di fatto, con i ringraziamenti delle coppie in gara, che ancora una volta vedono rimandata l’. Nessuna uscita dalla gara, dunque, nemmeno per gli infortunati, nonostante la volontà dichiarata di Luisellasia quella dii soliti noti, a cui si aggiunge Alex Di, che fa centro nel tango con Moreno Porcu. Ma andiamo con ordine. La gara Aprono le danze ...

le Stelle , il concorrente Giampiero Mughini ricorda la sua infanzia difficile in quel di Catania: 'Sicuramente ha forgiato il mio carattere, mi ha spinto a farmi valere sempre'. Il ...le Stelle , finalmente addio alle stampelle per Luisella Costamagna dopo il brutto infortunio alla caviglia. Ma la giornalista ha ancora una vistosa fasciatura e, non avendo potuto ...Gossip TV Gabriel Garko si è fatto male. L'attore torinese deve dire addio a Ballando con le Stelle Gabriel Garko ha subito un infortunio al braccio: c'è la possibilità di un ritiro… Leggi ...Si è conclusa anche la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022: scopriamo la classifica finale e gli eliminati di questa settimana.