Avevo torto Fini a briglia sciolta su Meloni | l' amara ammissione in tv

(Di domenica 30 ottobre 2022) Giorgiae Ignazio La Russa? "Avevano ragione loro eio". Dopo il silenzio seguito alla vicenda della casa di Montecarlo, Gianfrancotorna a parlare a "Mezz'ora in più" su Rai Tre e così commenta la fondazione di Fratelli d'Italia. L'ex leader di Alleanza Nazionale intervistato da Lucia Annunziata è tornato a parlate della destra italiana, della svolta di Fiuggi e del governo di centrodestra di Giorgiadi cui, assicura, non è ispiratore perché "non ha bisogno di essere ispirata" da nessuno. Sulla continuità tra Movimento sociale italiano e Fratelli d'Italia, che è sstato "delfino" di Giorgio Almirante, ricorda che "il simbolo di Fdi non è il simbolo del Msi ma di Alleanza Nazionale. Perché non avete detto, quando è nata An, 'c'è ancora la ...