Avellino | Rastelli | “Siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla gara”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’aspetto che più mi soddisfa è che i ragazzi stanno assorbendo tutto quello che io dico loro. Noi stiamo cercando di cambiare mentalità, allenandoci in un certo modo, per cercare di essere propositivi e di fare la partita, anche se vai sotto. Così vai lontano, con questa mentalità, nonostante tutto”. Così il tecnico dell’, Massimodopo il pareggio (2-2) contro il Catanzaro. “attaccatial risultato, senza prendere il terzo gol e aggredendo in avanti – continua– Credo sia stato un secondo tempo bellissimo, per tutto, e la sconfitta sarebbe stata davvero una beffa. Anche la sconfitta, ...

L'è già al tappeto ma prova ugualmente a riorganizzarsi.cambia Murano con Gambale, Franco con Matera e Aya con Moretti e nella ripresa entra in campo un altro, voglioso, ...Esplode la gioia di, in un Partenio in visibilio. L'prova anche a vincerla. Russo sfila via in area e apparecchia per Garetto che però manca la conclusione da due passi. Al 94' ...Solita partenza killer del Catanzaro che domina e si prende totalmente il centrocampo. L’Avellino è già al tappeto ma prova ugualmente a riorganizzarsi. Rastelli cambia Murano con Gambale, Franco con ...Piccolo passo falso per i giallorossi, e adesso il Crotone è col fiato sul collo. Si ferma dopo sei vittorie consecutive la forsennata corsa del Catanzaro che sbatte sull’Avellino, con questi ultimi c ...