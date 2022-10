Avellino-Catanzaro | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La svolta in casapassa dal big match contro la capolista. Un match dal sapore antico ma soprattutto può alimentare la fiamma dell’entusiasmo. In un Partenio-Lombardi gremito, ovviamente tenendo in considerazione la capienza ferma a 6773 posti, Massimo Rastelli torna a guidare i lupi dalla panchina dopo 2710 giorni. E’ chiaro che l’ostacolo da superare è difficile visto i numeri da record della compagina giallorossa. Rastelli, come sottolineato in conferenza stampa, punterà sul pubblico senza dimenticare il ritrovato ottimismo della squadra dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla. Rastelli dovrà fare i conti con l’assenza di Marcone tra i pali, dentro Pane. In panchina ci sarà Forte che avrà la sua chance, dopo diversi mesi da escluso, mercoledì nel match di Coppa Italia ...