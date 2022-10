Atalanta | Hateboer | «Napoli? Abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro chiunque»

Gasparini esulta, i sui ragazzi lo portano al secondo posto in classifica dopo aver battuto l'Empoli per 2 - 0. Gol die Lookman. Empoli -0 - 2 L'con una rete per tempo batte l'Empoli e scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica. I ragazzi di Gasperini la sbloccano ...... Musso; Toloi, Demiral, Scalvini;, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. All. GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24,ed Inter 24*, ...EMPOLI (ITALPRESS) - L'Atalanta espugna il 'Castellanì di Empoli per 2-0, stacca nuovamente l'Inter e scavalca momentaneamente in classifica Milan ...La 12esima giornata di Serie A, dopo i successi di ieri Napoli, Juve e Inter, prosegue oggi con 5 sfide da seguire in diretta. Il via alle 12.30 con il match tra Empoli e Atalanta, seguiranno alle… Le ...