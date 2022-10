Atalanta | Gasperini | ' ' Napoli? Paura no ma grande ammirazione | è straordinario' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gian Piero, allenatore dell', non nasconde lasoddisfazione per la vittoria di Empoli e rilascia le sueguenti dichiarazioni in vista del match che la squadra bergamasca affronterà sabato contro il: "È stata una buona partita, forse sul piano tecnico una delle migliori. Ma anche col Sassuolo ho avuto questa sensazione - ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Poi c’è stato il black out contro la Lazio, non abbiamo fatto bene, avevamo bisogno di fare una prestazione così. -afferma- Io non avrei mai pensato a una partenza del genere". Sabato prossimo il big-match col. "no, ma, è. Spalletti per il gioco che ha dato, ...