Atalanta alla conquista di Empoli | Zapata prenota il ritorno da titolare

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 ottobre 2022) Bergamo. Tenere il passo delle big. Questo l’obiettivo dell’appuntamento all’ora di pranzo oggi (12,30), domenica 30 ottobre al “Castellani”, dove l’è chiamata al confronto con l’. E stare al passo con le big vuol dire vincere, come del resto la Dea ha sempre fatto finora fuori casa, a parte la sfida di Udine dove è stata rimontata di due gol, al 2-2. In teoria l’avversario è di quelli che dovrebbero consentire una reazione immediatanetta sconfitta con la Lazio, ma è chiaro che in Serie A non puoi sottovalutare nessuno e per nessuno è facile andare arsi i tre punti, vedi il successo del Milan maturato in Toscana solo negli ultimi dieci minuti, addirittura con due gol dopo il 90? (3-1). Un indizio buono intanto è ildi Rafa Toloi. Per un capitano che si ferma, ...