Ascolti TV 29 ottobre | Ballando con le stelle contro Tu si que vales | ecco chi ha vinto la prima serata

Il prossimo 3su Twitter tenteranno di riportare in trend topic l'hashtag #... La serie, che seguiva le gesta delle due "acerrime amiche" via da Rosewood, ha ottenutonon soddisfacenti ...... il talent per drag queen di Discovery+ partito il 20; è nei teatri di mezza Italia con lo ...(dal telefonino si sente la voce di una coetanea che ringrazia perché si è totalmente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ascolti tv 29 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...