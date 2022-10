ASCOLTI TV 29 OTTOBRE 2022 | TU SI QUE VALES 28 | 6% | BALLANDO CON LE STELLE 23 | 8% | VERISSIMO | ITALIA SÌ | TV TALK

(Di domenica 30 ottobre 2022)TV 29· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – 163 9.30Tg1 + Dialogo – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xSì! – xReazione a Catena: Sfida Campioni – xReazione a Catena: Sfida Campioni – xTg1 – xTutti in Pista – xCon le– 3439 23.80 x x xWhen the World Watched – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xIl Cerchio della Vita – xMagnifica– ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. netto– x– xCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – ...

Il prossimo 3su Twitter tenteranno di riportare in trend topic l'hashtag #... La serie, che seguiva le gesta delle due "acerrime amiche" via da Rosewood, ha ottenutonon soddisfacenti ...... il talent per drag queen di Discovery+ partito il 20; è nei teatri di mezza Italia con lo ...(dal telefonino si sente la voce di una coetanea che ringrazia perché si è totalmente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ascolti tv 29 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...