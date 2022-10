“Ascoltatemi tutti” Salvo Veneziano | momento durissimo | la sua vita cambia per sempre

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022), matrimonio finito. È stato uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione del Grande Fratello. Arrivò secondo, ma conquistò. Poi anche una partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. La fama e i soldi hanno influito parecchio sulla sua. È stato lui stesso a raccontarlo: “volevanodel Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le serate. Non ho mai preso meno di quattromila euro per fare due sorrisi, urlare qualche battuta da un palco, firmare qualche autografo”. “Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht. Marchi famosi mi regalavano tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a ...