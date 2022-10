La Gazzetta dello Sport

... dopo aver ceduto ieri la prima posizione momentaneamente al City), l'scopre un nuovo eroe: Reiss Nelson. Entrato in campo al 27' al posto dell'infortunato Bukayo Saka, che prima di farsi ...Decimo successo in 12 gare e 30 gol realizzati per l', che tiene a debita distanza il Manchester City e guarda ancora tutti dall'alto. Resta invece ancorato all'ultimo posto il Forest, che non ... Arsenal a valanga sul Forest: per il primato e per Pablo Marì. Lo United batte il West Ham La squadra di Arteta si riprende il primo posto in classifica e dedica la vittoria al suo giocatore in prestito al Monza, accoltellato ad Assago ...Nel match valido per la quattordicesima giornata di Premier League 2022/2023, Arsenal a valanga sul Nottingham Forest: all'Emirates finisce 5-0 ...