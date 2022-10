Amici 22 | puntata del 30 10 22 | Asia Bigolin eliminata dal televoto | Andre perde la sfida contro Ascanio | nella scuola nascono due nuove coppie

(Di domenica 30 ottobre 2022) E’ appena terminata una nuovadel pomeridiano22, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Laè iniziata con ‘l’allieva del pubblico’, che purtroppo ha dovuto abbandonarein quanto lo stesso pubblico che la aveva votato per tenerla, questa volta non si è espresso a suo favore con il 60%. Poi è stata la volta del compito che Raimondo Todaro ha dato a Gianmarco Pretelli. Il maestro ha interrotto l’esibizione dell’allievo, ma è stata la sua maestra, Alessandra Celentano, a mandarlo inimmediata. Gianmarco ha quindi sostenuto una– giudicata da Garrison –il ballerino Christian, e dopo due coreografie a testa, ad avere la ...

Lo speciale della domenica pomeriggio diregala sempre colpi di scena, scontri e momenti ricchi di emozioni. Ladel talent show di Maria De Filippi si è aperta con una discussione tra i tre coach di danza su Gianmarco, ...Nella stessala conduttrice ha mostrato i video di Wax e Claudia insieme ad. Sono alle prime tenerezze, inoltre il pubblico conosce l'ormai ex fidanzato di Claudia: Samuele Barbetta , ...Rudy Zerbi non si trattiene e storpia il nome del collega: "Totano" La nuova puntata di Amici 22 vede nuovamente i professori in pista così come l'anno ...Ad "Amici 22" nuove emozioni. Nella settima puntata dello speciale domenicale della scuola di Maria De Filippi, Asia ha dovuto abbandonare il programma per il risultato del televoto. Gianmarco si salv ...