Amica energia | le buone abitudini in casa

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nonostante il caldo anomalo, e fatemi dire preoccupante, che ha avvolto mezza Europa, ormai l’arrivo dell’inverno è imminente. E visto che la nostra attenzione è rivolta al risparmio energetico, ora più che mai, eccoci di nuovo a parlare di come consumare meno. Perché sappiamo che tanto l’inverno arriverà tutto insieme, quindi tanto vale farci trovare preparati. Ed anche perché è bene iniziare fin da subito a acquisireenergetiche corrette per un miglior stile di vita e per l’ambiente. I consigli degli esperti L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato un vademecum in cui vi sono suggerimenti da adottare all’interno delle abitazioni. Di come risparmiarein cucina ne abbiamo già parlato qui. Lavatrice: provate a cambiare ...