Allegri cambia tutto | sta succedendo qualcosa di clamoroso

(Di domenica 30 ottobre 2022) Scenariointono ad; cerchiamo di capire, in maniera più approfondita, cosa staintorno al tecnico bianconero. L’inizio di stagione della Juventus non è quello che, nel mondo bianconero, ci si aspettava; la squadra è lontana dal primo posto ed è praticamente impossibile vederla ai quarti di finale di Champions League. Gli infortunati, per quanto ci siano diversi giocatori importanti non ancora a disposizione, non può essere l’unico alibi di quello che si sta vedendo; tranne per alcune partite, infatti, i ragazzi difaticano ad esprimere un gioco in grado di soddisfare i propri tifosi, faticano ad avere una propria identità e, a volte, abbiamo visto anche una squadra senza quel mordente e quella cattiveria che bisognerebbe sempre avere quando si scende in campo. AnsafotoE’ chiaro ...