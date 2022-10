Abbiategrasso | due paracadutisti vanno fuori rotta e atterrano in mezzo alle case durante le celebrazioni per El Alamein

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022) In occasione degli 80 anni della battaglia di El, nel Comune diè stata organizzata una giornata di festa. Parate di moto storiche, esibizioni di arti marziali, il concerto della fanfara dei bersaglieri, un convegno sul tema «Passione e gloria ad El». E un lancio di. Ma qui, qualcosa sarebbe andato storto. Dei dieci che si sono lanciati, due mancavano all’appello al momento dell’atterraggio: invece che planare sul campo previsto, per ragioni ancora da accertare, sono finiti in. Entrambi coscienti, all’arrivo delle ambulanze sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La celebrazione, organizzata dal Comune di, dall’Associazione Bersaglieri e da quelle dei Carristi e dei ...