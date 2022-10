A due anni cade dalla finestra al terzo piano Arrestato il padre

(Di domenica 30 ottobre 2022) La piccola è precipitata nel vuoto dal balcone aldi una palazzina di Fisciano ma non è in pericolo di vita. In serata è statoil

I carabinieri hanno arrestato il padre di una bimba diche è precipitata da una finestra al terzo piano di una palazzina di Fisciano. Lo si apprende da fonti investigative: l'uomo è stato condotto in carcere a Salerno. Al momento non è stata ...Una bimba diè caduta dalla finestra al terzo piano della sua abitazione a Fisciano in provincia di Salerno riportando diverse escoriazioni al volto e una frattura alla spalla. La piccola non è in ...In provincia di Salerno una bambina di due anni è precipitata dal balcone al terzo piano della sua abitazione a Fisciano. Dopo qualche ora, i carabinieri hanno arrestato il padre della piccola, come ...Coach Ettore Messina si gode la vittoria ottenuta contro Verona e non solo: “Credo che la squadra abbia fatto un passo in avanti a livello difensivo, nel trovare un’identità precisa di quello che vogl ...