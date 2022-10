30 ottobre 1960 | nasce Diego Armando Maradona – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 ottobre 2022) 30, Napoli si prepara a festeggiare il compleanno del Pibe de oro. I fiori e la folla incuriosita stanno davanti al murales di. Si ripete un rito devozionale: Napoli si prepara a festeggiare il compleanno del Pibe, come accade ormai da quasi trentadue anni. Il 17 marzo del 1991 la favola argentina cessa nella storia sportiva della città, e diventa mito. Ma qualcosa è cambiato. Per la prima voltaè pensato come un dolce ricordo e non come una cruda nostalgia. Il pellegrinaggio attorno a questo luogo di culto laico non ha più quella cifra vittimistica della frustrazione. Non è merito dei risultati, del primo posto in campionato e nel girone di Champions, che pure tornano ad accendere speranze. È ...