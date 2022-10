25 aprile | La Russa | Mia contrarietà è su come si festeggia

Il presidente del Senato Ignazio Latorna a parlare del 25. "Alla presidente del gruppo Pd Malpezzi che rispetto e di cui apprezzo l'onestà intellettuale e a chi in queste ore mi sta attaccando, chiedo cortesemente di ..."Le celebrazioni del 25Dipende - sottolina La- certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa ...Ignazio La Russa e il 25 aprile: se n'è parlato in un'intervista rilasciata dal presidente del Senato a La Stampa. La Russa rispetta ...Celebrerà il 25 aprile “Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appa ...