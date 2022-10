1 - 0 ad Athletico Paranaense | Flamengo vince la Libertadores

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilè campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia. Ha infatti battuto per 1 - 0 l'altra squadra brasiliana dell'nella finale giocata oggi all'Estadio ...

Non riesce a Felipe Scolari il miracolo sportivo dell', tradio a fine primo tempo da Henrique che con il secondo giallo lascia i suoi in 10 per oltre 45 minuti.Il Flamengo è campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia. Ha infatti battuto per 1 - 0 l'altra squadra brasiliana dell'nella finale giocata oggi all'Estadio Monumental di Guayaquil. A decidere la sfida è stato un gol dell'ex interista Gabigol, ancora una volta decisivo, al 49' pt. L'di '...Sempre lui: Gabriel Barbosa, l'uomo che regala al Flamengo la terza Coppa Libertadores della storia, dopo quelle del 1981 e del 2019. La prima firmata Zico, la seconda proprio da lui, con l'incredibil ...