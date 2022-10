? LIVE! Empoli-Atalanta | le formazioni ufficiali | Højlund guida l’attacco | Pasalic in mediana

(Di domenica 30 ottobre 2022) LE(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Pjaca. A disp. Perisan, Ujkani, Stojanovic, Walukiewicz, Ismajli, Parisi, Akpa Akpro, Degl’Innocenti, Fazzini, Haas, Baldanzi, Cambiaghi, Lammers, Satriano, Ekong. All. Zanetti(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer,, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman,. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Ruggeri, Zortea, Soppy, Malinovskyi, Boga, Zapata. All. Gasperini ARBITRO: Ayroldi (sez. di Molfetta) Senza lo squalificato Muriel, Gasperini lanciadal primo minuto, con Zapata ancora non in perfette condizioni che parte dalla panchina. Lookman al fianco del danese, con Ederson e ...

Allo stadio Castellani il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al Castellani si affrontano Empoli e Atalanta nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Empoli Atalanta 0 - 0 MOVIOLA Inizio alle 12.30. Nessuna novità in difesa mentre dietro l'attaccante tanti dubbi e ballottaggi per l'Empoli con Bajrami favorito su Pjaca e Baldanzi su Satriano. Nell'Atalanta tante opzioni come sempre per Gasperini. Apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra l'Empoli di Zanetti e l'Atalanta di Gasperini.