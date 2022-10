Zuppa di Porro 29 ottobre 2022

(Di sabato 29 ottobre 2022)di. E il Covid ritorna un’arma in mano alla sinistra e al Quirinale, sempre silente quando ci toglievano le libertà e oggi fa le sue esternazioni: ma per carità. Ha ragione il titolo del Tempo: il paese riparte così: contanti, no covid, no Ong. Sondaggi sale la Meloni e scende Pd e Forza Italia. Rampini e la lobby italo americana. Cosa succede ora in Cina per Taino e Rampini. Musk compra Twitter e quelli rosicano: da leggere su Atlantico quotidiano, sul nostro sito, max Balestra. favolosa, la migliore analisi sui nemici di Musk. carovita alle stelle e legge di bilancio da 30bil. L’europa e barnetta timmermans fanno un altro casino sugli imbalaggi. Repubblica sciopera, insomma niente di nuovo. #rassegnastampa29ott L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

diWatch this video on YouTube 00:00 Tutte le balle sul tetto al contante . E la Stampa che titola: "Più contanti aiutano lo spaccio", riprendendo la tesi del presidente Anticorruzione. 04:...Come dire: Giuseppe Cruciani stavolta non si è proprio trattenuto su Roberto Speranza . Anzi. Durante la puntata della Zanzara , il conduttore (che i commensali di questaben conoscono) ha commentato la decisione dell'ex ministro di presentarsi - praticamente l'unico in tutta la Camera dei Deputati - con la mascherina anti - Covid in faccia. Cruciani contro ... Zuppa di Porro 28 ottobre 2022 Che tipo di verdura è il porro Il porro è una pianta erbacea commestibile della famiglia delle Liliaceae, la stessa famiglia a cui appartengono anche cipolla, erba cipollina, scalogno, aglio. Il bulb ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...