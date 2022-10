WWE | Ufficiale il ritorno di Emma | subito occasione titolata per lei

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 ottobre 2022) Prosegue senza sosta la campagna acquisti WWE targata Triple H, il quale piano piano sta richiamando diverse Superstar passate per il “suo” NXT. Questa notte, confermando le voci delle ultime ore, è toccato adfare il suoa distanza di cinque anni dal licenziamento. Conosciuta come Tenille Dashwood fuori dalla WWE,in questi anni è stata protagonista ad Impact, dove ha vinto i knockouts tag team titles, ma ha fatto parte anche di altre compagnie come la ROH e ha anche debuttato in AEW prendendo parte ad una Casino Battle Royale.per il titolo Dando seguito alle parole della scorsa settimana, Ronda Rousey ha lanciato una open challenge nonostante dal suo punto di vista il pubblico non meritasse di vederla sul ring, un pubblico incapace di riconoscere la sua grandezza. A rispondere ...