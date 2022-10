WWE | La compagnia vorrebbe riportare indietro diverse ex wrestler del roster femminile

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 ottobre 2022) La notte scorsa Emma ha fatto il suo ritorno in WWE ma la notizia si era già diffusa qualche ora prima che SmackDown andasse in onda: questo è stato solamente l’ultimo degli svariati ritorni ai quali abbiamo assistito negli scorsi mesi. Nella divisioneDakota Kai, Iyo Sky e Candice LeRae sono tornate dopo essere state licenziate dallain passato: a quanto pare non sarebbero le uniche superstar che Triple Hin WWE e presto potremmo assistere a nuovi ritorni. Le indiscrezioni Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, la WWE è interessata a rimpolpare la divisione:“Visto il ritorno di Emma in WWE, Fightful ha appreso che la WWE è interessata adonne che hanno ...