WWE | Jey Uso manca di rispetto al Tribal Chief Roman Reigns | Sami diventa Sami Uso

Undisputed Tag Team Championships : Usos vs Street Profits Dopo aver unificato i titoli di coppia di Raw e SmackDown,e Jimmy Uso sembrano inarrestabili. A fermare il loro regno ci proveranno ...Tutti e tre sono membri della famosa famiglia Anoa'i , che include le superstar dellaRoman Reigns, Jimmy eUso, così come la leggenda dellaThe Rock. Il 7'3 Omos è un ex Raw Tag Team ...La Bloodline sta entrando sempre di più di diritto nella storia della WWE ma non solo, anche in generale in quella della disciplina del pro-wrestling. Se guardiamo i singoli atleti, Roman Reigns è cam ...The tradition of WWE’s women superstars making history on the soil of Saudi Arabia will continue with Crown Jewel 2022 edition within a week from now. On the latest occasion, two female talents will ...