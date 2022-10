WWE | A Crown Jewel gli Usos difenderanno i titoli | annunciati i prossimi sfidanti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 ottobre 2022) All’imminente premium live event della WWEa Riyadh, in Arabia Saudita, è stato aggiunto un grande match: gli Undisputed WWE Tag Team Champions Themetteranno in palio i lorocontro Ridge Holland e Butch dei The Brawling Brutes. Vendetta compiuta Durante la puntata di “SmackDown” di questa notte, Holland e Butch hanno affrontato Sami Zayn e Solo Sikoa della Bloodline. Holland e Butch avevano un conto in sospeso con la Bloodline, in quanto il gruppo aveva eliminato Sheamus dopo avergli infilato il braccio in una sedia la settimana scorsa e averlo calpestato, causandogli una “frattura non scomposta vicino al gomito”, secondo la WWE (in realtà è in Europa a celebrare le sue nozze). Alla fine Butch e Holland sono riusciti a conquistare la vittoria, ottenendo una piccola vendetta per ...