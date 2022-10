Wolfsburg vs VfL Bochum – pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilaccoglie alla Volkswagen Arena un VfLin costante miglioramento per uno scontro cruciale sul fondo della Bundesliga. Entrambe lehanno avuto gravi difficoltà nei mesi iniziali della campagna, e ilha già assunto un nuovo manager in questa stagione. Il calcio di inizio divs VfLè previsto alle 15: 30 di sabato 29 ottobre Anteprima della partitavs VfL: a che punto sono le due squadreSolo due volte nella lunga storia della massima serie ilha iniziato peggio una stagione dopo 11 partite. Avendo raccolto solo 11 punti, è piuttosto sorprendente vedere che hanno perso solo quattro volte, un numero pari a quello del ...

