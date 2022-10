Westworld 4 | solo chi lotta saprà trasformare la decadenza in un nuovo inizio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 ottobre 2022) «Tutti volevano la libertà, ma tu volevi di più: volevi la trascendenza»., la serie targata Jonathan Nolan e Lisa Joy, non ha deluso le aspettative nemmeno alla quarta stagione. Fin dal primo episodio della prima stagione ci eravamo trovati davanti a una storia che aveva saputo affrontare temi filosofici e sociali come nessun’altra prima di lei. I robot che prendono coscienza e tentano di liberarsi dai propri creatori non erano che la metafora della condizione umana e del viaggio verso il proprio sé, simboleggiato dal viaggio di Dolores nel cosiddetto labirinto, il luogo «di infinite possibilità che rivela ciò che siamo e chi possiamo diventare». Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2022 Ma nel corso delle stagioni, inaspettatamente, anche gli umani iniziano a intraprendere il viaggio, spostando la bussola della serie ...