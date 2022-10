Volley | serie A1 Novara strapazza Scandicci e vince il primo big match della stagione | 3-0

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ti aspetticapolista e invece ti ritrovi unastraripante che infligge la prima sconfitta stagionale alle toscane, con un 3-0 che non lascia spazio a discussioni. Troppo superiore questa sera la squadra piemontese, sull’asse Battistoni-Karakurt, troppo fallosa e remissiva la formazione di Barbolini che aveva incantato nelle prime due giornate ma, senza l’azzurra Pietrini, la cinese Zhu e con una Washington a mezzo servizio, ha subito un brusco stop nelbigstagionale. Pronti, via e si capisce subito che sarà una serata raggiante pere problematica per la Savino del Bene che si trova a rincorrere (6-1 e 15-5). Le toscane subiscono in tutti i fondamentali, in particolare in ricezione e la Igor Gorgonzola vola fino al 25-17 che chiude ilset. Nel ...