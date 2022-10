Viterbo | si finge di un’associazione benefica che raccoglie soldi per i bambini ricoverati | arrestato truffatore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 ottobre 2022) Aveva truffato diversi cittadini del comune di Oriolo Romano, in provincia di, millantando di appartenere acheva fondi per inegli ospedali. Una situazione che non è passata al Comandante della Stazione dei Carabinieri locale, che forse insospettito dai modi inusuali del soggetto, ha scoperto come ilgiocasse sull’emotività delle persone per compiere le sue truffe e farsi consegnare idalle persone. La truffa nel comune diL’aveva pensata bene ildi Oriolo Romano, un uomo campano di 46 anni, che con fratino e volantini della fittizia associazione “Progetto per la vita”, truffava i cittadini del territorio giocando sulla ...