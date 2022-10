Vision Quest | annunciata la nuova serie Marvel con Paul Bettany

Leggi su screenworld

(Di sabato 29 ottobre 2022), è in via di sviluppo. Lo show sarà realizzato per Disney+ e vedrà protagonista, interprete del personaggio die nelCinematic Universe. La, come prevedibile, rappresenterà uno spin-off che riprenderà la narrazione dopo quanto raccontato in Wanda, lo show che ha visto protagonistied Elizabeth Olsen. Come riportato in esclusiva da Deadline, gli sceneggiatori disi riuniranno la prossima settimana. Stando a quanto emerso finora, laparlerà di) che cerca di riguadagnare ...