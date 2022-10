VIDEO Paola Egonu | il primo punto in Turchia | schiacciata violenta in Supercoppa

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022)ha messo a segno 22 punti in occasione del suo esordio incon la maglia del VakifBank Istanbul. L’opposto ha chiuso con il 46% in attacco (da annotare anche due muri e un ace), ma la Campionesse d’Europa e del Mondo sono state sconfitte dal Fenerbahce Istanbul con un roboante 3-0 nel match che metteva in palio ladiha messo a segno il suoin terra anatolica, con una spettacolare eda posto 2: è stato ildel 3-3 nelset. Un ko all’esordio per la veneta, che avrà modo di riscattarsi il prossimo 2 novembre in campionato contro il modesto Bolu. Di seguito il ...