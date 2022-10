VIDEO Francia-Italia 39-3 | highlights e sintesi Mondiali 2022 rugby femminile Azzurre eliminate

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’viene battuta dallaper 3-39 nel match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di, giocato all’albana in Nuova Zelanda, e, viene così eliminata dalla rassegna iridata, mentre le transalpine guadagnano l’accesso alle semifinali ed il pass per idel 2025 in Inghilterra.39-3 Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini

Non riesce il miracolo a Giordano e compagne contro la Francia, che approda tra le migliori quattro. Si chiude con lo storico quarto di finale la Coppa del Mondo down under delle nostre ragazze, in pa ...