Viaggio nella Piombino che sfida la nave del gas | Non siamo la pattumiera d' Italia

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - In pennarello rosso e nero ‘No al gassificatore' è tra i libri, i gelati, i vestiti, i profumi, gli annunci immobiliari, gli scheletri di Halloween.del gas vs. cittadini, il manifesto di chi non la vuole è in quasi tutte le vetrine e tra gli scaffali dei negozi di. Sembrerebbe un corpo a corpo, un duello tra lillipuziani e l'enorme imbarcazione galleggiante che dovrebbe essere messa in acqua entro il prossimo settembre per ridurre la dipendenza dell'dal gas russo. Invece è una storia corale che si allunga in un tempo vasto e con pulsioni contrastanti. Lo sfondo è un pezzo d'che si sente vittima dello Stato dopo avere perso la sua identità, il regno liquefatto dell'acciaieria Lucchini di cui restano esili spoglie senza più il fuoco dell'altoforno che faceva gonfiare il petto agli ...