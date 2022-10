Vi spiego le mosse del Vaticano per uscire dalla logica della guerra Parla Impagliazzo

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) La voce di papa Francesco è instancabile e gli appelli alla pace continui. Lo sforzodiplomazia vaticana, come riportato anche nell’intervista al professor Marco Faggioli su Formiche.net, è tesa a mantenere la propria credibilità nei confronti di Mosca. Ma “il vero problema per ilsono gli interlocutori e quanto siano disposti a sedere al tavolo delle trattative per la pace”. Ne è convinto Marco, ordinario di Storia Contemporanea all’università di Roma Tre e presidenteComunità di Sant’Egidio. Per invocare la pace, occorrono presupposti chiari a partire dal riconoscimento di invasore e invaso. Mi pare che i ripetuti appelli del papa sotto questo profilo siano del tutto incontrovertibili. Ora si tratta di capire quanto gli interlocutori, anche al di la di Russia e Ucraina siano disposti ...