Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 29 ottobre 2022

Anticipazioni, tuttiospiti delle nuove puntate Torna il doppio appuntamento settimanale con, il talk show condotto da Silvia Toffanin , in onda sabato 29 e domenica 30 ...Infine, Bianca Atzei e Stefano Corti sveleranno per la prima volta a "" il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi. Domenica 30 ottobre , invece, Silvia Toffanin accoglierà in studio ...Galleria San Babila presenta il Meta- Vita, il Primo Meta Party in Italia che animerà la serata di Halloween Milano – L’evento, primo nel suo genere, propone un vero e proprio party di Halloween in me ...Da Lucca Comics & Games, uno sguardo a Building Stories e ai prossimi lavori di uno dei più influenti autori contemporanei di graphic novel ...