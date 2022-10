Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 29 ottobre 2022

(Di sabato 29 ottobre 2022)del 29su Canale 529, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin29...

Anticipazioni, tuttiospiti delle nuove puntate Torna il doppio appuntamento settimanale con, il talk show condotto da Silvia Toffanin , in onda sabato 29 e domenica 30 ...Infine, Bianca Atzei e Stefano Corti sveleranno per la prima volta a "" il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi. Domenica 30 ottobre , invece, Silvia Toffanin accoglierà in studio ...