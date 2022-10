Venezia | Javorcic rischia l’esonero | i dettagli

...Ilprova ad accelerare a inizio ripresa e spedisce Candela all'11' solo davanti a Guarna. L'esterno viene fermato in offside , ma era una grande occasione. Cominciano i cambi esi ...Presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 1 - 2 schierando Joronen tra i pali e una difesa a tre composta da Svoboda, Ceccaroni e Ceppitelli. In cabina di ...Il Frosinone guarda solitario tutti dall’alto in basso in Serie B, vince 2-1 a Cosenza e stacca il Genoa che si porta in vantaggio con Jagiello nel primo tempo, ma subisce il pareggio beffa di Cistana ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...