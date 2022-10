Veleni ipocriti sul ministro Crosetto | la doppia morale della sinistra

(Di sabato 29 ottobre 2022) La questione Guido, dunque. Riassumibile così: può una persona che fino all'altro ieri, in virtù delle sue attività private, ha incassato da Leonardo e Orizzonte Sistemi Navali svariate centinaia di migliaia di euro, diventareDifesa, e cioè trattare con quelle stesse aziende? Un dubbio legittimo, per carità. Talmente legittimo che se lo sono posti persino Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, al momento di comporre la lista dei ministri. Rispondendosi che sì, può. Perché la legge lo consente e perché lo stessoha annunciato la dismissione di tutte le sue attività economiche, persino quelle che non c'entravano nulla con la Difesa. Ad esempio la gestione di una serie di Bed & Breakfast. La vicenda, insomma, poteva chiudersi lì. Ma era troppo ghiotta per la. ...

La Stampa

Billy Horschel ha definito letteralmente "" i colleghi che adducono l'esigenza di stare più in famiglia come vera ragione della scelta; Jordan Spieth ha smentito decisamente di essere in ...Billy Horschel ha definito letteralmente "" i colleghi che adducono l'esigenza di stare più in famiglia come vera ragione della scelta; Jordan Spieth ha smentito decisamente di essere in ... Opposizione nel caos tra ripicche e veleni