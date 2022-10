Vela | Mondiali 470 2022 | nono posto per Gradoni e Dubbini nella medal race

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Termina con unil Mondiale 470 Mixed dia Sdot Yam, in Israele l’avventura di Marcoe Alessandra. La coppia italiana ha ben figurato, rimanendo in lotta per le posizioni di vertice fino all’ultima regata. L’oro è andata al duo tedesco Wanser-Autenrieth, che ha preceduto gli spagnoli Xammar Hernandez–Brugman Cabot e i francesi Lecointre–Mion. “Siamo scesi in acqua consapevoli del nostro valore ma abbiamo commesso qualche errore di troppo che non ci ha permesso di chiudere la meglio quella che per me è la prima finale di Campionato del Mondo in 470. Sono molto soddisfatto, si può fare meglio e sappiamo anche cosa allenare per migliorarci. La strada è quella giusta, siamo contenti, e la mia giovane età mi ...