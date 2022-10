Valencia | infortunio alla caviglia per Cavani a tre settimane dai Mondiali

(Di sabato 29 ottobre 2022) Brutte notizie per l’Uruguay. Edinsonsi è infortunato con iled è dovuto uscire al 18? del primo tempo nel match contro il Barcellona. Per l’ex Napoli si tratta di un problemache preoccupa Gattuso e la Celeste, che tra tresarà impegnata neiin Qatar contro Portogallo, Ghana e Corea del Sud (Gruppo H).aveva già saltato perle due partite amichevoli Nazionali giocate a settembre. SportFace.

