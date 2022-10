Valencia-Barcellona | Xavi | “Vittoria importante per il morale”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Robert Lewandowski rilancia il. Una rete del polacco al 94? ha permesso ai blaugrana di espugnare il Mestalla e di battere 1-0 il. “Per noi è unamolto“, ha spiegato il tecnico, come riporta Sport. “I ragazzi non hanno mai smesso di crederci. La pressione era tanta dopo l’eliminazione dalla Champions League. Abbiamo sbagliato molte volte la decisione finale. Laper la squadra che ha lavorato benissimo e la ricompensa è arrivata all’ultimo ma poteva arrivare anche prima. Questo ci dà, fiducia. Abbiamo due partite in campionato e una in Champions League, prima della sosta e vogliamo finire bene”, aggiunge l’allenatore. SportFace.