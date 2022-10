Uomini e Donne anticipazioni | Federica Aversano lascia il trono?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ildinon è mai stato più incerto. A novembre, infatti, i tronisti solitamente hanno i loro corteggiatori/corteggiatrici preferiti: se questo è vero per Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera, lo stesso non può dirsi per la, che non solo ha ammesso di non aver avuto un colpo di fulmine per nessuno, ma a breve saprà anche di una segnalazione riguardante uno dei sui corteggiatore. E i rumors provenienti dai corridoi degli studi Elios di Roma sostengono che a breve se le cose non cambiano potrebbe andare via.ammette: “Nessuno mi ha colpito” Nell’ultima puntata die ...