Una vita anticipazioni | si torna il 2 novembre | l’inganno di Gabriela | Fidel supererà l’operazione?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 ottobre 2022)no le nostredi Unacon una precisazione: la soap di Canale 5 non andrà in onda il 31 ottobre e il primo. Ponte di Ognissanti per la soap spagnola che, tra due settimane, si congederà dal pubblico di Canale 5 in modo definitivo. Cosa accadrà quindi nella puntata di Unache ci aspetta il 22022 su Canale 5? Mercoledì potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1477 della soap spagnola. Il pubblico di Canale 5 ha capito già che l’arrivo della figlia di Genoveva ad Acacias 38, non porterà nulla di buono. E infatti la ragazza, sta nascondendo qualcosa. E’ in contatto con una persona che sente al telefono e ha un solo scopo: far del male a sua madre. Ma chi sta collaborando con lei? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una ...