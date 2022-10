Una prodezza di Fagioli regala i tre punti alla Juve | 1-0 al Lecce | Allegri risale al 6° posto

Repubblica TV

Fa (quasi) tutto Disanto. È lui che consblocca la gara in apertura, è lui che si conquista il calcio di rigore ed è ancora lui a infilare all'angolino la conclusione dagli undici metri il tiro che vale il 2 - 0 e (nei fatti) i ...Mancava Osimhen, la furia nigeriana capace di ammutolire l'Olimpico conbalistica da antologia; e mancava Kvaratskhelia, celebrato perfino dal New York Times per il suo devastante ed ... Il gol in acrobazia è una prodezza: Altman incanta l'Europa League Sul suo profilo Twitter la Uefa ha deciso di ricordare la splendida rete che l'attaccante argentino Gabriel Omar Batistuta mise a segno il 27/10/1999 nella gara di Champions ..."La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella del gol bellissimo di Van Basten con l’Olanda durante l’Europeo.