“Un drone russo ci ha puntati | abbiamo un problema” La fuga dal missile raccontata in presa diretta dal giornalista italiano in Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Salite in macchina, di corsa”. L’indicazione è brusca e non ammette repliche. Non c’è bisogno di alcun traduttore. Oleg e Oleksandr, i due militari di scorta che ci hanno accompagnato in prima linea a Orichiv, 70 km a sud-est di Zaporizhzhya e punto d’impatto tra i due blocchi lungo la linea sudorientale del conflitto, hanno i volti tirati dalla tensione adesso. Un minuto prima eravamo scesi per l’ennesima perlustrazione lungo le strade deserte di Orichiv, per descrivere il senso della distruzione di una cittadina che prima del conflitto contava su una popolazione di quasi 20mila abitanti e adesso ne sono rimasti 500, tutti vecchi. Per la precisione ci trovavamo davanti a quella che fino a otto mesi fa era la stazione dei bus, ora ridotta a un ammasso di macerie come il resto degli edifici di Orichiv, tutti danneggiati o distrutti e privi di luce, gas e acqua potabile. All’improvviso ...